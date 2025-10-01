La maglia di Ronaldinho fa impazzire Leão | guardate cosa fa quando la indossa!

Su Twich è sempre Leão Show. L'attaccante del Milan, famoso anche per le sue divertenti live, indossa la maglia rossonera di Ronaldinho e mostra ai fan la sua esultanza. I collegati alla diretta si scatenano nei commenti: "Aura", "Esulta così al prossimo gol", "Chi è più forte tra te e Ronaldinho?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La maglia di Ronaldinho fa impazzire Leão: guardate cosa fa quando la indossa!

