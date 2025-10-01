la magia della danza e il coinvolgimento della musica nel realismo di angela cutolo

Il mondo culturale e artistico ha da sempre costituito un mezzo universale per coltivare le emozioni, per lasciarsi trasportare dalla bellezza e dall’armonia anche in periodi in cui il mondo intorno sembrava voler andare verso una direzione diversa; tutte le espressioni artistiche nel corso dei decenni sono evolute adeguandosi ai tempi e alle mode eppure alcune di esse hanno mantenuto la capacità di oltrepassare i secoli mantenendo la loro autenticità originaria. Questo è il caso della pittura più figurativa, ma anche della danza e della musica, discipline che Angela Cutolo fonde insieme nel suo approccio pittorico per celebrare l’incanto e la perfezione di tutte le manifestazioni in cui l’anima si eleva verso l’ascolto, verso la contemplazione della bellezza e verso la celebrazione di tutto ciò che permette all’individuo di accantonare la quotidianità per tendere verso una straordinarietà possibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

