La magia della danza e il coinvolgimento della musica nel Realismo di Angela Cutolo
Il mondo culturale e artistico ha da sempre costituito un mezzo universale per coltivare le emozioni, per lasciarsi trasportare dalla bellezza e dall'armonia anche in periodi in cui il mondo intorno sembrava voler andare verso una direzione diversa; tutte le espressioni artistiche nel corso dei decenni sono evolute adeguandosi ai tempi e alle mode eppure alcune di esse hanno mantenuto la capacità di oltrepassare i secoli mantenendo la loro autenticità originaria. Questo è il caso della pittura più figurativa, ma anche della danza e della musica, discipline che Angela Cutolo fonde insieme nel suo approccio pittorico per celebrare l'incanto e la perfezione di tutte le manifestazioni in cui l'anima si eleva verso l'ascolto, verso la contemplazione della bellezza e verso la celebrazione di tutto ciò che permette all'individuo di accantonare la quotidianità per tendere verso una straordinarietà possibile.
Roberto Bolle a Milano, nella sua missione di condividere la magia della danza con tutti, ha dato vita a BalloRosso, una coinvolgente coreografia collettiva realizzata su musica del Bolero di Maurice Ravel, che ha visto la partecipazione di circa 1500 allievi da tutta Italia, riuniti davanti all'Arco della Pace.
La magia della danza incontra la potenza della musica dal vivo! domenica 5 ottobre – ore 19:30 Teatro Houdini Due grandi maestri egiziani, musicisti celebri in Italia, accompagneranno dal vivo maestre, allieve e danzatrici da tutta la Sardegna in uno s
Musica, magia e spettacolo nel saggio finale della scuola reatina "Danza project" - Musica, magia e spettacolo nel saggio finale di conclusione dell'anno accademico della scuola reatina di danza "Danza project" della maestra, Giorgia Gabriele.
Danza, musica e scultura site-specific: settemila metriquadri di magia creativa - Rossella Bisazza descrive le origini della sua passione culturale e filantropica.