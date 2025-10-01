Casirate. La maestosa quercia rossa di piazzetta delle Rose potrebbe essere abbattuta. È quanto è emerso dai controlli sul patrimonio arboreo cittadino, che hanno evidenziato un grave attacco fungino in grado di comprometterne la stabilità. “Si tratta di un’infezione da fungo ganoderma che si è manifestata alla base della pianta – spiega il sindaco Mario Donadoni -. Al momento stiamo facendo delle valutazioni per capire se l’unica scelta rimane l’abbattimento”. L’albero, che ha un’età stimata attorno ai cinquant’anni, si trova all’imbocco del paese, lungo la strada che arriva da Treviglio, e da decenni accoglie chi entra a Casirate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La maestosa quercia rossa a rischio causa infezione: “Valuteremo l’abbattimento”