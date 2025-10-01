La madre di Evelina Sgarbi e la visita della figlia in ospedale | Ha visto la morte nei suoi occhi Parla Barbara Hary | Un cerchio tragico lo circonda

«Evelina è stata esclusa in maniera sistematica dal cerchio tragico che Vittorio ha attorno. Fa bene a chiedere un tutore ». Arriva l’appoggio della madre di Evelina Sgarbi all’ipotesi amministratore di sostegno per il critico d’arte. « Vittorio Sgarbi ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male», ha fatto sapere Barbara Hary, «è sofferente e pensiamo che continui a non essere curato nel modo giusto ». La donna, che ha avuto una relazione con Sgarbi fino ai primi anni del 2000, si era già espressa a favore dell’iniziativa della figlia parlando a Dentro la notizia: «Evelina è preoccupata per suo padre, ma già da mesi prima del ricovero », ha detto alla trasmissione. 🔗 Leggi su Open.online