Quel nomignolo se l’è portato dietro per tutta la carriera. Perché quando solcava le acque limacciose delle serie minori portoghesi Rui Borges si era visto cucire addosso l’etichetta di “piccolo Luis Figo”. In verità le similitudini con il fenomeno di Almada riguardavano la posizione in campo sulla destra e la capacità di disegnare traiettorie sinuose su punizione. Poi basta. Per l’attuale tecnico dello Sporting, infatti, i diciassette anni passati fra i campi meno assolati del Portogallo non sono stati un viaggio sulle montagne russe, ma un giro in altalena. Il centro d’attrazione di tutta la sua storia è Mirandela, un agglomerato da meno di venticinquemila anime elevato a rango di città soltanto nel 1984. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La lunga strada di Rui Borges verso lo Sporting Lisbona