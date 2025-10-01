La Luna piena nella rete lo scatto iconico della costa dei trabocchi illumina l’aeroporto d’Abruzzo

Dopo il riconoscimento della Nasa, ora la luna piena nella rete illumina l’aeroporto d’AbruzzoLo scatto di Marco Bellelli di Lanciano, divenuto iconico, raffigura una grande luna piena, rossa, nel plenilunio del 9 agosto 2025, mentre si adagia nella rete di un Trabocco.“Fishing for the moon”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Costa dei Trabocchi, premiata “La luna nella rete” del medico Marco Bellelli. La foto pubblicata dalla Nasa - LA CERIMONIA LANCIANO Si è svolta ieri mattina, all’interno del salone AttrActive di LancianoFiera, la cerimonia con cui la Regione Abruzzo ha premiato Marco Bellelli, ... Da ilmessaggero.it

La luna nella rete del trabocco - La luna nella rete del trabocco La foto è stata scattata sulla costa dei trabocchi da Marco Bellelli ed è stata scelta come scatto del giorno dal sito dell'agenzia spaziale americana ... Scrive rainews.it

