La letteratura spagnola in scena a Napoli | Montero e Lindo ospiti del Campania Libri Festival

Anche quest’anno l’ Instituto Cervantes partecipa al Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria in programma a Palazzo Reale di Napoli dal 2 al 5 ottobre 2025. Saranno due le scrittrici spagnole invitate a partecipare all’evento: Elvira Lindo e Rosa Montero, entrambe in cartellone il 4 ottobre. Due autrici, tra i nomi più apprezzati e letti dell’attuale scena iberica, acclamate da lettori e critica ben oltre i confini nazionali. Sabato 4 ottobre dalle ore 12:30, presso la Sala Bookshop del Palazzo Reale di Napoli, Rosa Montero dialogherà con la scrittrice italiana Antonella Cilento sul tema della creazione letteraria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it