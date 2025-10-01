La lettera della rettrice Sciuto | No a nuovi accordi con Israele Accogliamo vittime del conflitto
"L’ateneo non ha in essere accordi di ricerca con istituzioni accademiche e di ricerca israeliane e vi informo che, stante la situazione attuale, non prevedo di attivarne, favorendo però, al contempo, l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi e israeliani". Lo precisa la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, in una lettera inviata a tutta la comunità accademica pochi giorni fa. "Alla luce dei tragici eventi che continuano a colpire Gaza e la Cisgiordania – spiega – il Politecnico di Milano ripudia con decisione il drammatico inasprimento della violenza perpetrata dall’esercito israeliano su mandato del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lettera - rettrice
