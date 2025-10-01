La legge nazionale prevale su quella Ue | il caso Slovacchia

Prima le leggi nazionali. L’approvazione dell’emendamento costituzionale da parte del Parlamento slovacco è un atto di sovranità senza precedenti, destinato a far tremare l’Unione europea. Bratislava stabilisce che, dal 1° novembre, il diritto nazionale prevarrà sul diritto Ue in tutte le materie legate all’“identità nazionale”. Così la Costituzione blinda norme chiave, come il riconoscimento di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La legge nazionale prevale su quella Ue: il caso Slovacchia

