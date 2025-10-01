La Lega sfiducia il primo cittadino Mentre la città chiede soluzioni

"Sulla sicurezza la destra si divide", denuncia Luigi Sofia, consigliere comunale di Sinistra Unita. Anzi, rincara la dose Ciccio Auletta (Diritti in Comune): "La Lega sfiducia Conti". Le opposizioni vanno all’attacco della maggioranza dopo la violenta rissa dell’altra notte in piazza delle Vettovaglie e, soprattutto, dopo la polemica aperta dal fuoco amico del deputato leghista Edoardo Ziello contro il sindaco. "La destra – osserva Sofia – mostra tutta la sua contraddizione: mentre la città chiede soluzioni vere e prospettive di lungo periodo, le forze di governo locale si rinfacciano responsabilità e meriti mai consolidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

