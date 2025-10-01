La Lega sfiducia il primo cittadino Mentre la città chiede soluzioni
"Sulla sicurezza la destra si divide", denuncia Luigi Sofia, consigliere comunale di Sinistra Unita. Anzi, rincara la dose Ciccio Auletta (Diritti in Comune): "La Lega sfiducia Conti". Le opposizioni vanno all’attacco della maggioranza dopo la violenta rissa dell’altra notte in piazza delle Vettovaglie e, soprattutto, dopo la polemica aperta dal fuoco amico del deputato leghista Edoardo Ziello contro il sindaco. "La destra – osserva Sofia – mostra tutta la sua contraddizione: mentre la città chiede soluzioni vere e prospettive di lungo periodo, le forze di governo locale si rinfacciano responsabilità e meriti mai consolidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lega - sfiducia
Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l’Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd
Bocciata la sfiducia a von der Leyen, tra gli italiani la votano Lega e 5 Stelle
Romeo, Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen
Dopo dimissioni direttivo #Lega #Salvini #Viareggio, #Ferrari capogruppo consiliare al posto di #Santini. #Vannacci: "Oggi è il tempo della responsabilità". #Baldini: "Santini sfiduciato con modalità vili. Lega strizza l'occhio a sindaco #DelGhingaro" - X Vai su X
Il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Viareggio è stato sfiduciato, al suo posto Walter Ferrari. La "Vannaccizzazione" della Lega a Viareggio continua a scuotere il partito di Matteo Salvini. Obiettivo ricompattare il centrodestra.... - facebook.com Vai su Facebook
"La Lega sfiducia il primo cittadino. Mentre la città chiede soluzioni" - "Sulla sicurezza la destra si divide", denuncia Luigi Sofia, consigliere comunale di Sinistra Unita. Si legge su lanazione.it