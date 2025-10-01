La Lariana chiude quattro notti di fila tra Vassena e Limonta per riasfaltatura

La SP583, meglio nota come "Lariana", chiude per quattro notti consecutive a causa di lavori.Nel territorio di Oliveto Lario sono stati infatti realizzate opere per reti di sottoservizi da parte della società Lario Reti Holding Spa. Si rende ora necessaria la ripavimentazione stradale in orario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

lariana chiude quattro nottiLa "Lariana" chiude quattro notti di fila tra Vassena e Limonta per riasfaltatura - Il traffico sarà interdetto nella fascia oraria tra le 23 e le 5 del mattino ... leccotoday.it scrive

