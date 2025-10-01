La Juventus si mangia le mani il gol del 2-2 del Villareal arriva al 90'

AGI - Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Villarreal nella seconda giornata di League Phase di Champions League 20252026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudor, raggiunta al 90' dall'ex Renato Veiga. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Mikautadze (18') con i gol di Gatti (al 49' splendida rovesciata) e Coincecao (56'). Secondo pareggio e posizione in classifica. Dopo il 4-4 casalingo contro il Borussia Dortmund, è il secondo pareggio in Champions per la squadra di Tudor, che occupa la 23esima posizione con 2 punti. 🔗 Leggi su Agi.it

