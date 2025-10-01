La Juventus si mangia le mani il gol del 2-2 del Villareal arriva al 90'

AGI - Pareggio in trasferta per la  Juventus, che impatta per 2-2 a  Villarreal  nella seconda giornata di  League Phase di Champions League 20252026. Punto che sta stretto alla squadra di  Tudor, raggiunta al 90' dall'ex  Renato Veiga. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di  Mikautadze  (18') con i gol di  Gatti  (al 49' splendida rovesciata) e  Coincecao  (56'). Secondo pareggio e posizione in classifica. Dopo il 4-4 casalingo contro il Borussia Dortmund, è il secondo pareggio in  Champions  per la squadra di  Tudor, che occupa la 23esima posizione con 2 punti. 🔗 Leggi su Agi.it

