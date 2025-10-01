La Juventus gli dice addio | è a un passo dall’Arabia

Calciomercato.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha già lasciato il club e il trasloco nella Saudi Pro-League appare imminente Quanto è durata con la Juve? Poco, anzi pochissimo. Soltanto qualche mese prima dell’addio, a quanto pare destinato ad arrivare a stretto giro di posta. Il suo futuro, quindi, non sarà a Torino, a tinte bianconere. (LaPresse) – Calciomercato.it L’Arabia chiama e lui risponde presente. Secondo ‘Record’, Rui Pedro Baz è molto vicino a trasferirsi nella Saudi Pro-League. Nello specifico all’ Al-Ahli, squadra allenata dal tedesco Jaissle attualmente settima in campionato con 8 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

