Ha già lasciato il club e il trasloco nella Saudi Pro-League appare imminente Quanto è durata con la Juve? Poco, anzi pochissimo. Soltanto qualche mese prima dell’addio, a quanto pare destinato ad arrivare a stretto giro di posta. Il suo futuro, quindi, non sarà a Torino, a tinte bianconere. (LaPresse) – Calciomercato.it L’Arabia chiama e lui risponde presente. Secondo ‘Record’, Rui Pedro Baz è molto vicino a trasferirsi nella Saudi Pro-League. Nello specifico all’ Al-Ahli, squadra allenata dal tedesco Jaissle attualmente settima in campionato con 8 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus gli dice addio: è a un passo dall'Arabia