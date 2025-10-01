La Juventus è piena di debiti: LIQUIDATA LA SOCIETÀ Elkann dichiara il fallimento"> La Juventus è una delle squadre più blasonate in Italia, ma la crisi economica è arrivata anche per la Vecchia Signora. La Juventus ha chiuso l’esercizio 20242025 con una perdita di 58,1 milioni di euro, segnando un miglioramento rispetto ai 199,2 milioni dell’anno precedente. Questo risultato positivo è stato in gran parte attribuito al ritorno in Champions League e alla partecipazione al Club World Cup, che hanno incrementato i ricavi a 529 milioni di euro. Nonostante il miglioramento, l’indebitamento finanziario netto è aumentato a 280,2 milioni di euro, principalmente a causa di oneri non ricorrenti e investimenti in infrastrutture. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

