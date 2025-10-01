La Juventus è piena di debiti | LIQUIDATA LA SOCIETÀ | Elkann dichiara il fallimento
La Juventus è piena di debiti: LIQUIDATA LA SOCIETÀ Elkann dichiara il fallimento"> La Juventus è una delle squadre più blasonate in Italia, ma la crisi economica è arrivata anche per la Vecchia Signora. La Juventus ha chiuso l’esercizio 20242025 con una perdita di 58,1 milioni di euro, segnando un miglioramento rispetto ai 199,2 milioni dell’anno precedente. Questo risultato positivo è stato in gran parte attribuito al ritorno in Champions League e alla partecipazione al Club World Cup, che hanno incrementato i ricavi a 529 milioni di euro. Nonostante il miglioramento, l’indebitamento finanziario netto è aumentato a 280,2 milioni di euro, principalmente a causa di oneri non ricorrenti e investimenti in infrastrutture. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: juventus - piena
Grande successo ieri sera allo Juventus Club di Losanna Una serata indimenticabile, piena di emozioni, ricordi e soprattutto di grandi campioni ? Felice di aver condiviso questi momenti con amici di una vita. Grazie a tutti per l’accoglienza e la - facebook.com Vai su Facebook
JUVE-DORTMUND: SHOW A TORINO Finisce 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund in una gara piena di colpi di scena. Adeyemi apre al 52’, ma Yildiz risponde subito con una magia alla Del Piero. Nmecha riporta avanti il Dortmund al 65’, ma Vlahovic p - X Vai su X