La Juve pareggia 2-2 a Villareal | l' ex Renato Veiga gela la rimonta bianconera nel finale

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus pareggia 2-2 in trasferta il Villareal, nella seconda giornata di Champions League. Primo tempo difficile per i bianconeri sotto al 18' grazie ad un gol del georgiano Mikautadze. La squadra di Marcelino è molto pericolosa quando riparte, salva due volte Perin prima su Pedraza con l'aiuto del palo poi sull'ex Inter Buchanan. Nella ripresa l'ingresso di Conceiçao cambia il match e la Juve ribalta il risultato con un uno due micidiale. Al 49' pareggia Gatti con una spettacolare rovesciata, al 56' il folletto portoghese sfrutta un retropassaggio sbagliato di Parejo, trovando il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la juve pareggia 2 2 a villareal l ex renato veiga gela la rimonta bianconera nel finale

© Ilgiornale.it - La Juve pareggia 2-2 a Villareal: l'ex Renato Veiga gela la rimonta bianconera nel finale

In questa notizia si parla di: juve - pareggia

Juve Reggiana 1-1 LIVE: dura poco il vantaggio di Girma, pareggia subito Conceicao

Juve Reggiana 2-2 LIVE: Gondo pareggia i conti, dormita della difesa bianconera

La Nuova Juve pareggia 2-2 con la Reggiana, ma Vlahovic e Conceiçao vanno a segno

juve pareggia 2 2Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: Gatti in rovesciata e Conceiçao rispondono a Mikautadze prima del pareggio dell'ex Renato Veiga al 90° - 2 sul campo del Villarreal nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League al termine di una gara dai due volti. Come scrive calciomercato.com

juve pareggia 2 2Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero - I bianconeri allenati da Tudor collezionano il quarto pareggio consecutivo tra cam ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Pareggia 2 2