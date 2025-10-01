La Juve pareggia 2-2 a Villareal | l' ex Renato Veiga gela la rimonta bianconera nel finale
La Juventus pareggia 2-2 in trasferta il Villareal, nella seconda giornata di Champions League. Primo tempo difficile per i bianconeri sotto al 18' grazie ad un gol del georgiano Mikautadze. La squadra di Marcelino è molto pericolosa quando riparte, salva due volte Perin prima su Pedraza con l'aiuto del palo poi sull'ex Inter Buchanan. Nella ripresa l'ingresso di Conceiçao cambia il match e la Juve ribalta il risultato con un uno due micidiale. Al 49' pareggia Gatti con una spettacolare rovesciata, al 56' il folletto portoghese sfrutta un retropassaggio sbagliato di Parejo, trovando il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: juve - pareggia
Juve Reggiana 1-1 LIVE: dura poco il vantaggio di Girma, pareggia subito Conceicao
Juve Reggiana 2-2 LIVE: Gondo pareggia i conti, dormita della difesa bianconera
La Nuova Juve pareggia 2-2 con la Reggiana, ma Vlahovic e Conceiçao vanno a segno
#VillarealJuve Non basta un super #Conceicao. La #Juve pareggia la quarta partita consecutiva, la seconda in #ChanpionsLeague. Male nel primo tempo, nel finale è mancata la personalità. - X Vai su X
La #Juve U15 pareggia contro il Sassuolo Ecco come è andata - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: Gatti in rovesciata e Conceiçao rispondono a Mikautadze prima del pareggio dell'ex Renato Veiga al 90° - 2 sul campo del Villarreal nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League al termine di una gara dai due volti. Come scrive calciomercato.com
Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero - I bianconeri allenati da Tudor collezionano il quarto pareggio consecutivo tra cam ... msn.com scrive