La justice league diventa malvagia nell’assoluto universo di dc

Il mondo dei fumetti DC sta vivendo un momento di grande innovazione e sorpresa con l'introduzione di una versione inedita della Justice League, denominata Justice League del Male Assoluto. Questa nuova formazione ribalta completamente il concetto tradizionale di questa squadra di eroi, presentandola come un gruppo di villain potenti e pericolosi. La narrazione si sviluppa attraverso il primo numero dell'evento Absolute Evil, pubblicato nel 2025, che svela dettagli sorprendenti sulle dinamiche interne e le alleanze oscure tra i personaggi. la nascita della nuova justice league malvagia. una riunione segreta tra i principali antagonisti.

