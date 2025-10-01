La justice league diventa malvagia nell’assoluto universo di dc
Il mondo dei fumetti DC sta vivendo un momento di grande innovazione e sorpresa con l’introduzione di una versione inedita della Justice League, denominata Justice League del Male Assoluto. Questa nuova formazione ribalta completamente il concetto tradizionale di questa squadra di eroi, presentandola come un gruppo di villain potenti e pericolosi. La narrazione si sviluppa attraverso il primo numero dell’evento Absolute Evil, pubblicato nel 2025, che svela dettagli sorprendenti sulle dinamiche interne e le alleanze oscure tra i personaggi. la nascita della nuova justice league malvagia. una riunione segreta tra i principali antagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: justice - league
Giustizia: il vero leader della justice league secondo dc
James gunn semplifica il cameo della justice league nel dcu
Differenze tra justice gang e justice league
La novità del giorno Focus on: JLA - I DISTRUTTORI di Joe Kelly, Doug Mahnke Il lazo di Wonder Woman sì è spezzato e il concetto stesso di verità si sta dissolvendo. La Justice League deve vedersela con un mondo ridefinito dai sogni e dalle paure della raz - facebook.com Vai su Facebook