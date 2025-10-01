La guerra sporca dietro i milioni del tax credit | la vendetta di lady Bacardi e le manovre politiche sul sistema cinema
Un doppio fronte scuote cinema e politica. Da una parte la guerra tra gli ex soci ed ex amanti Andrea Iervolino e Monika Bacardi, produttori cinematografici con la società Iervolino Lady Bacardi Entertainment (Ilbe), divenuta poi Sipario Movies; dall’altra l’uso politico del più grande scandalo sui fondi pubblici dell’audiovisivo nella storia d’Italia. Le carte ottenute dal Fatto retrodatano la vicenda di tre anni e mostrano rancori personali, parcelle milionarie e mosse capaci di ridisegnare i rapporti di forza al ministero. La vendetta di lady Bacardi. La miccia scoppia nel novembre 2022, quando lo studio Bacardi – tramite l’antiriciclaggio in Lussemburgo – segnala due operazioni sospette legate a Evolution Technology, società connessa al gruppo Iervolino e accusata di fatture fittizie per 250 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
