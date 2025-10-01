La guerra per i campi da padel finisce in tribunale residente condannato per diffamazione

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA - La creazione di quattro campi da padel aveva innescato una guerra a colpi di post su Facebook e Instagram per attaccare e screditare tre soci e la società che li avevano realizzati. “Vedo solo una speculazione fatta con pochi spicci da una società a responsabilità limitata che vuole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - campi

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

“Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Cerca Video su questo argomento: Guerra Campi Padel Finisce