La guerra del döner kebab è finita La Turchia fa un passo indietro

Gamberorosso.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La richiesta turca di riconoscimento come Specialità Tradizionale Garantita, alla quale si era opposta fermamente la Germania, è stata ritirata mettendo così il punto a una disputa che è andata avanti per più di un anno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

