La guerra del döner kebab è finita La Turchia fa un passo indietro

La richiesta turca di riconoscimento come Specialità Tradizionale Garantita, alla quale si era opposta fermamente la Germania, è stata ritirata mettendo così il punto a una disputa che è andata avanti per più di un anno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La guerra del döner kebab è finita. La Turchia fa un passo indietro

