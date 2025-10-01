La Grecia si ferma contro la giornata di lavoro di 13 ore proposta dal governo | Non vogliamo tornare al medioevo

Atene si è fermata. Migliaia di manifestanti hanno invaso oggi, mercoledì 1 ottobre, il centro della capitale greca per protestare contro il controverso disegno di legge sostenuto dal governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis, che introduce la possibilità di lavorare fino a 13 ore al giorno per. 🔗 Leggi su Today.it

grecia ferma contro giornataGrecia, sciopero generale e manifestazioni contro la giornata lavorativa di 13 ore - Il 1 ottobre in Grecia è in corso uno sciopero generale di ventiquattr’ore contro un progetto di legge promosso dal governo conservatore che prevede la possibilità di giornate lavorative di 13 ore. Secondo internazionale.it

grecia ferma contro giornataMobilitazione contro l'ultima misura annunciata dal governo conservatore Mitsotakis che ha già introdotto la settimana di sei giorni e la possibilità di restare al lavoro ... - Mobilitazione contro l'ultima misura annunciata dal governo conservatore Mitsotakis che ha già introdotto la settimana di sei giorni e la possibilità di restare al lavoro sino a 74 anni ... Riporta msn.com

