La ‘granita’ tipica di Roma nei cruciverba? È la Grattachecca

Chi ama i cruciverba e gli enigmi avrà incontrato più di una volta la definizione: “Granita tipica di Roma” o simili. La risposta corretta non è la classica granita siciliana, bensì la grattachecca, una tradizione tutta romana. La grattachecca non è altro che ghiaccio grattato a mano da un grande blocco, poi servito in bicchieri di plastica e condito con sciroppi colorati e gustosi, a volte arricchiti con pezzetti di frutta fresca. A differenza della granita siciliana – che ha una consistenza cremosa perché preparata con acqua, zucchero e frutta mescolati e poi mantecati – la grattachecca rimane più rustica e rinfrescante, perfetta nelle calde estati romane. 🔗 Leggi su Funweek.it