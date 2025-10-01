La grande fuga di dipendenti dalle aziende di Elon Musk | dimissioni a raffica da Tesla e xAI
Mentre Elon Musk già pregusta i mille miliardi di dollari in bonus promessi dalla Tesla, il suo impero imprenditoriale è attraversato da un’ ondata di dimissioni ai vertici. Lo rivela il Financial Times, che parla di un esodo tra i senior manager sia di Tesla sia della start-up di intelligenza artificiale xAI. A lasciare l’azienda sono stati i responsabili vendite di Tesla negli Stati Uniti, membri del team Optimus dedicato alla robotica e all’AI, oltre al direttore informatico e a diversi componenti delle relazioni pubbliche. Nel caso dell’azienda di intelligenza artificiale il fuggi fuggi è stato ancora più rapido: in poche settimane hanno presentato le dimissioni il direttore finanziario Mike Liberatore e il consulente legale Robert Keele. 🔗 Leggi su Open.online
