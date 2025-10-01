La Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza | gli aggiornamenti
Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì primo ottobre, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno raggiunto la cosiddetta zona di rischio. «Abbiamo visto l’esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremmo riaprire le comunicazioni», ha detto in un video postato sui social l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi. Come denunciato dall’attivista Thiago Avila due imbarcazioni della Flotilla, la Alma e la Sirius, sono state avvicinate da due motovedette della Marina israeliana: «Ci hanno minacciato, hanno danneggiato i nostri sistemi di comunicazione, hanno effettuato manovre molto pericolose aggirando le nostre imbarcazioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
"Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate" da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate: lo rende noto la spedizione diretta verso Gaza, aggiungendo di essere vicina al limite "delle 120 miglia nautiche dalla co - X Vai su X
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Secondo today.it
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: le barche a meno di 145 miglia dalla costa: “Massima allerta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... fanpage.it scrive