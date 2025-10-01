La Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza | gli aggiornamenti

Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì primo ottobre, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno raggiunto la cosiddetta zona di rischio. «Abbiamo visto l’esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremmo riaprire le comunicazioni», ha detto in un video postato sui social l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi. Come denunciato dall’attivista Thiago Avila due imbarcazioni della Flotilla, la Alma e la Sirius, sono state avvicinate da due motovedette della Marina israeliana: «Ci hanno minacciato, hanno danneggiato i nostri sistemi di comunicazione, hanno effettuato manovre molto pericolose aggirando le nostre imbarcazioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

