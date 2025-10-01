La Global Sumud Flotilla | Più di 20 imbarcazioni davanti a noi non ci faremo intimidire

"Abbiamo rilevato più di 20 imbarcazioni non identificate sul nostro radar, a sole 3 miglia nautiche davanti alla nostra flotta. Questo potrebbe segnalare un potenziale blocco navale. Ma sia chiaro: non ci faremo intimidire da minacce, vessazioni o tentativi di proteggere l'assedio illegale di. 🔗 Leggi su Today.it

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Global Sumud Flotilla "verrebbe accerchiata in acque internazionali". Albanese (Nazioni Unite): "120 miglia nautiche e linea immaginaria inventata da Israele" #ANSA - X Vai su X

Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla si sta avvicinando alla Striscia di Gaza - Nella notte è stata circondata da alcune navi militari, che poi se ne sono andate: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Si legge su ilpost.it

Cosa prevede il piano Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza - Le autorità israeliane preparano intercettazione e sequestro delle imbarcazioni umanitarie. Secondo wired.it