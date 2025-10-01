La Global Sumud Flotilla | Più di 20 imbarcazioni davanti a noi non ci faremo intimidire

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo rilevato più di 20 imbarcazioni non identificate sul nostro radar, a sole 3 miglia nautiche davanti alla nostra flotta. Questo potrebbe segnalare un potenziale blocco navale. Ma sia chiaro: non ci faremo intimidire da minacce, vessazioni o tentativi di proteggere l'assedio illegale di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla pi249La Global Sumud Flotilla si sta avvicinando alla Striscia di Gaza - Nella notte è stata circondata da alcune navi militari, che poi se ne sono andate: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano ... Si legge su ilpost.it

global sumud flotilla pi249Cosa prevede il piano Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza - Le autorità israeliane preparano intercettazione e sequestro delle imbarcazioni umanitarie. Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Pi249