La Global Sumud Flotilla entra nella zona di alto rischio | Stato di massima allerta
Le oltre 46 imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla, tra le quali quella del bergamasco Dario Crippa, sono entrate nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre nella zona ad alto rischio. Lo ha fatto sapere la stessa Flotilla attraverso i propri canali social, affermando come l’attività dei droni intorno sia in aumento e anche come alcune imbarcazioni siano state avvicinate da altre non identificate. “Siamo in stato di massima allerta”, aggiunge il contingente diretto verso la Palestina, giunto a 120 miglia nautiche dalle coste. “Restiamo vigili, mentre entriamo nell’area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate eo attaccate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
A bordo della Global Sumud Flotilla, che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza, ci si prepara per un attacco israeliano: le IDF cercheranno di bloccare la missione umanitaria abbordando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. L'entrata nella zona di r - X Vai su X
Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio) - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: «Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane» - «Mentre navighiamo più vicini a Gaza, restiamo vigili entrando nell'area in cui sono state in ... Lo riporta ilmessaggero.it
Flotilla, le notizie in diretta | Gli attivisti: «Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Gli israeliani si avvicinano» - La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano di lasciare che sia la Chiesa cattolica a distribuire gli aiuti. Lo riporta corriere.it