La Global Sumud Flotilla entra nella zona di alto rischio | Stato di massima allerta

Le oltre 46 imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flotilla, tra le quali quella del bergamasco Dario Crippa, sono entrate nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre nella zona ad alto rischio. Lo ha fatto sapere la stessa Flotilla attraverso i propri canali social, affermando come l’attività dei droni intorno sia in aumento e anche come alcune imbarcazioni siano state avvicinate da altre non identificate. “Siamo in stato di massima allerta”, aggiunge il contingente diretto verso la Palestina, giunto a 120 miglia nautiche dalle coste. “Restiamo vigili, mentre entriamo nell’area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate eo attaccate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

