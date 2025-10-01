La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina alla zona calda
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
"Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate" da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate: lo rende noto la spedizione diretta verso Gaza, aggiungendo di essere vicina al limite "delle 120 miglia nautiche dalla co
LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio)
La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella "zona ad alto rischio" - Ossia nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi man mano che arrivano
Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Israele pronta a fermarla. Meloni ritira la Marina - La Global Sumud Flotilla, composta da circa cinquanta imbarcazioni cariche di aiuti umanitari, dovrebbe raggiungere le acque di Gaza entro le prossime 24 ore.