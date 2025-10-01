La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina alla zona calda

Lidentita.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clima di scontro con la premier Giorgia Meloni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la global sumud flotilla 232 sempre pi249 vicina alla zona calda

© Lidentita.it - La Global Sumud Flotilla è sempre più vicina alla “zona calda”

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla 232La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio” - Ossia nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi man mano che arrivano ... ilpost.it scrive

global sumud flotilla 232Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Israele pronta a fermarla. Meloni ritira la Marina - La Global Sumud Flotilla, composta da circa cinquanta imbarcazioni cariche di aiuti umanitari, dovrebbe raggiungere le acque di Gaza entro le prossime 24 ore. Si legge su tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla 232