La Global Flotilla resiste | sabotaggio e intimidazioni
La Global Flotilla entra nella zona rossa: tensione altissima e rischio intercettazione. La tensione è altissima nel Mediterraneo orientale. Due navi della Global Flotilla dirette a Gaza sono state circondate ieri sera dalla marina israeliana e private delle comunicazioni per diversi minuti. A bordo, tra gli attivisti internazionali, anche l’onorevole Benedetta Scuderi, eurodeputata di VerdiSinistra, che ha denunciato l’accaduto con parole dure: “Abbiamo temuto un’intercettazione. Le unità israeliane si sono poi ritirate, ma il messaggio era chiaro: intimidazione.” “Questa non è protezione: è sabotaggio”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
