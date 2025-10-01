La gita sul passo finisce male | escursionista bloccata da un malore

La gita assieme a un gruppo di amici sul passo Cerbiolo, nel gruppo del Baldo, è finita decisamente male per un’escursionista 25enne di Pescantina, nel veronese. La giovane era nei pressi del valico sul sentiero 661, a una quota di circa 1.400 metri, quando ha accusato un malore. Impossibilitata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it