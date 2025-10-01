La Giornata internazionale del caffè | il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

AGI - "Ah, che bello 'o  caffè " cantava Fabrizio De André, dando voce a un sentimento che abbraccerebbe ben il 97,7% degli italiani. Tanti sono, infatti, quelli che dichiarano di amare e bere l' infuso nero, stando allo studio condotto da AstraRicerche per il  Comitato Italiano del Caffè  di Unione Italiana Food e dal quale emerge anche che il 71% degli italiani beve  caffè  ogni giorno. Un rito condiviso con paradossi. L'indagine "Gli italiani e il  caffè ", diffusa in occasione della  Giornata Internazionale del Caffè  che si celebra oggi, primo ottobre, racconta quindi un  rito condiviso  in maniera universale, ma con qualche paradosso. 🔗 Leggi su Agi.it

