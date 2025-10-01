La Garitta | a Mesagne un presidio di memoria e futuro legato alle tradizioni agricole

MESAGNE - All'ingresso del centro storico, proprio dove la Porta Grande accoglie e accompagna chi entra e chi esce da Mesagne, prende vita un piccolo presidio di memoria e di futuro. L'ex “Garitta” diventa un info-point della ruralità, un luogo pensato per raccontare la campagna, i suoi frutti, i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it