' La frutta va a scuola' merende e laboratori didattici rivolti ai più piccoli

Di stagione, controllata e a chilometro zero. E' la frutta che nei prossimi mesi arriverà nei nidi e nelle scuole d'infanzia del Comune di Ferrara. Il progetto dal titolo 'La frutta va a scuola', è stato infatti lanciato da Coldiretti Ferrara e messo a punto con l'Amministrazione comunale per.

