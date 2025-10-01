La fregata Alpino lascia la Flotilla a 150 miglia nautiche da Gaza e gli regala un ciaone | chi resta in mare cerca lo scontro

Dopo l’ultimo avviso della Marina, la fregata Alpino si ritira: gli attivisti restano in mare puntando al confronto La Marina italiana ha fatto il suo dovere. La fregata Alpino, schierata a monitorare la controversa missione della Global Sumud Flotilla, ha lanciato l’ultimo avviso intorno all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La fregata Alpino lascia la Flotilla a 150 miglia nautiche da Gaza e gli regala un “ciaone”: chi resta in mare cerca lo scontro

