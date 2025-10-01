La fregata Alpino lascia la Flotilla a 150 miglia nautiche da Gaza e gli regala un ciaone | chi resta in mare cerca lo scontro
Dopo l’ultimo avviso della Marina, la fregata Alpino si ritira: gli attivisti restano in mare puntando al confronto La Marina italiana ha fatto il suo dovere. La fregata Alpino, schierata a monitorare la controversa missione della Global Sumud Flotilla, ha lanciato l’ultimo avviso intorno all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Flotilla: «Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando...»| La fregata Alpino: «Non vi seguiamo più»
La Flotilla: «Stiamo entrando nella zona ad alto rischio». Israele «Pronti all'azione» | La fregata Alpino: «Non vi seguiamo più»
Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “A Fregata Fasan si aggiungerà nave Alpino”
#Flottilla Gli attivisti sui social "Siamo entrati nella zona ad alto rischio. In aumento l'arrivo di droni sulle navi". Nella notte l'ultimo avviso ufficiale della fregata della marina militare italiana "Alpino": non oltrepasserà il limite delle 150 miglia dalle coste di #Gaza
Il ministro della Difesa italiano "ci ha informato" che la fregata Alpino offre agli attivisti l'opportunità di abbandonare le imbarcazioni prima di raggiungere la zona critica. "questa non è protezione. E' sabotaggio". Lo dice la Flotilla.
Alpino disponibile a accogliere chi lascia Flotilla - La Fregata Alpino della Marina Militare sarà disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative interna
Flotilla, Meloni: «Si fermi o a rischio il piano Usa». La Marina israeliana pronta ad entrare in azione - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione