La forza di una donna sostituzione a sorpresa in una fascia chiave | chi prende il suo slot

Cambio di palinsesto nel pomeriggio di Canale 5: l’appuntamento delle 16:10 con La forza di una donna cede il posto a un allungamento di Uomini e Donne fino a ridosso delle 17:00. La scelta serve a compattare il flusso del daytime e a ridurre gli slittamenti dell’ultima ora senza spezzare gli snodi della dizi, che viene preservata da tagli o chiusure affrettate. Cosa cambia per il pubblico. Oggi niente episodio nello slot feriale: la serie recupera nel sabato “esteso” 14:30–16:30, dove possono andare in onda due capitoli in sequenza o un blocco più ampio. Per chi teme di perdere il filo, resta il “piano B” su Mediaset Infinity, con repliche e streaming in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it