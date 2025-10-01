La forza di una donna slitta dopo Uomini e Donne | quando inizia davvero la serie

Con il ritorno di Uomini e Donne il corridoio del pomeriggio di Canale 5 si compatta e La forza di una donna scatta subito dopo il talk: l’orario reale d’inizio si assesta attorno alle 16:10, con possibili micro anticipi fino alle 16:08 quando il blocco precedente chiude prima. L’obiettivo è ridurre gli slittamenti e preservare gli snodi dell’episodio senza tagli percepiti. La settimana tipo resta semplice da memorizzare: feriali alle 16:10 con chiusura intorno alle 16:55–17:00 (aggancio a Dentro la notizia), mentre il sabato mantiene la finestra “larga” 14:30–16:30 per un recupero più comodo delle trame. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it