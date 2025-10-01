La forza di una donna raddoppia il sabato o salta un giorno? La novità che ribalta la settimana di Canale 5

Nel palinsesto di Canale 5 circola un’ipotesi che fa discutere: sabato “esteso” con raddoppio di episodi nella finestra 14:30–16:30 oppure un giorno “off” per lasciare spazio a un evento speciale. Entrambe le mosse servono a dare più respiro alla dizi e a limitare gli slittamenti nei feriali, dove lo slot resta ancorato alle 16:10 con chiusura a ridosso dell’informazione delle 17. La scelta dipende dagli incastri d’autunno: se arriva il raddoppio del sabato, la settimana si allunga con un corridoio “largo” che accompagna verso Verissimo e rende la durata percepita più “piena”; se invece scatta la pausa di un giorno, è per proteggere gli snodi narrativi e non comprimere la puntata quando la rete inserisce uno speciale o un recupero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it