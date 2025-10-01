La forza di una donna raddoppia il sabato o salta un giorno? La novità che ribalta la settimana di Canale 5
Nel palinsesto di Canale 5 circola un’ipotesi che fa discutere: sabato “esteso” con raddoppio di episodi nella finestra 14:30–16:30 oppure un giorno “off” per lasciare spazio a un evento speciale. Entrambe le mosse servono a dare più respiro alla dizi e a limitare gli slittamenti nei feriali, dove lo slot resta ancorato alle 16:10 con chiusura a ridosso dell’informazione delle 17. La scelta dipende dagli incastri d’autunno: se arriva il raddoppio del sabato, la settimana si allunga con un corridoio “largo” che accompagna verso Verissimo e rende la durata percepita più “piena”; se invece scatta la pausa di un giorno, è per proteggere gli snodi narrativi e non comprimere la puntata quando la rete inserisce uno speciale o un recupero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: forza - donna
La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante
La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!
La forza di una donna, Bahar indaga su Sarp: la suocera Jülide scompare
OTTOBRE ROSA 2025 Il mese dedicato alla prevenzione della donna torna con la sua forza più grande: la cura di se stesse. Un gesto d’amore che parte da noi, ma che parla anche alle generazioni future. Un dialogo tra madri e figlie, tra donne che si p - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, modifiche programmazione sabato 4/10: la soap slitta per il GF - Variazioni alla programmazione de La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 4 ottobre 2025. Si legge su it.blastingnews.com
Anticipazioni settimanali “La forza di una donna” dal 30 settembre al 4 ottobre: grande tensione con Sirin e la verità su Sarp si avvicina - Le tensioni familiari sono al centro delle storie di questa settimana nella dizi turca. alfemminile.com scrive