La Forza Di Una Donna Anticipazioni Turche | Yeliz uccisa per errore Cosa Succederà Dopo!
Il drammatico addio di Yeliz nella soap La forza di una donna: cosa succederà dopo. Scopri come morirà Yeliz durante il tentativo di rapimento di Nezir, quali saranno le reazioni di Bahar, Sarp, Ceyda e Hatice e come questo evento sconvolgerà ogni rapporto nella soap. Nelle prossime puntate de La forza di una donna che andranno in onda su Canale?5, assisteremo a una svolta drammatica che segnerà per sempre la trama: Yeliz perderà la vita per ordine indiretto di Nezir, vittima di un proiettile esploso durante un tentativo di rapimento finito nel sangue. Tutto partirà quando Nezir – deciso a far uscire allo scoperto Sarp – ordinerà ai suoi scagnozzi di sequestrare Bahar e i suoi figli, Nisan e Doruk. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
