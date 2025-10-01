La forma del cetriolo | dal self alla Mostra del cinema di Venezia
Un esordio narrativo fulminante, presentato anche nell’ambito dell’82^ Mostra del Cinema di Venezia. “La forma del cetriolo – Gli uomini che ho incontrato, vissuto e lasciato andar via” è il memoir al femminile di Sabrina Ma, edito in self-publishing, ironico e capace di cogliere le criticità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: forma - cetriolo
Sabato 13 settembre alle ore 19.30, vi aspettiamo da Anatema a Venezia per un evento speciale: Irene Rosati presenta Sabrina Ma e il suo libro “La forma del cetriolo” Una serata tra lettura, stile e tanta ironia! Moda, libri, sorrisi… non mancate! #Eve - facebook.com Vai su Facebook
"La forma del cetriolo”: dal self alla Mostra del cinema di Venezia - Il memoir al femminile rivolto a tutti di Sabrina Ma, al vertice delle classifiche di categoria Un esordio narrativo fulminante, presentato anche nell’ambito dell’82^ Mostra del Cinema di Venezia. veneziatoday.it scrive
Mostra 'La Forma dell'Oro' alla Rocca Roveresca di Senigallia - Testimonianze amorose o segni di distinzione sociale, i gioielli incarnano da sempre i sogni e le ambizioni degli uomini, ed oggi 400 esemplari dall'Età del bronzo all'Alto medioevo tornano a farlo ... Da ansa.it