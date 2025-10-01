La Flottilla | finché la barca va lasciala andare

Oggi la Croce Rossa ha annunciato che è costretta a interrompere le proprie attività a Gaza City a causa dell’intensificarsi delle attività militari israeliane. Oggi altri 51 palestinesi si sono aggiunti alla lunga lista dei morti ammazzati, che da quasi due anni ogni giorno si aggiorna di un centinaio di nuovi iscritti, mentre altri due sono morti per fame, aggiungendosi ai 453 precedenti. La maggior parte di questi defunti sono bambini, considerati evidentemente come terroristi in fasce-erba. Ieri l’UNWRA, l’agenzia ONU per la Palestina, ha comunicato che circa 500mila palestinesi di Gaza City sono costretti in “soli otto chilometri quadrati”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Flottilla: finché la barca va, lasciala andare

In questa notizia si parla di: flottilla - finch

condividete ! La democrazia è sotto attacco , in Europa, in America. FERMIAMOLI finché siamo in tempo ! - facebook.com Vai su Facebook

Una barca della Global Sumud Flotilla è stata colpita in Tunisia, forse da un drone - Nella notte tra lunedì e martedì una barca della Global Sumud Flotilla è stata colpita mentre era ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said: a bordo si è sviluppato un piccolo incendio che ... Da ilpost.it

Un’altra barca della Global Sumud Flotilla è stata colpita in Tunisia - Nella notte tra martedì e mercoledì un’altra barca della Global Sumud Flotilla è stata colpita mentre era ormeggiata in acque tunisine, dopo che una prima barca era stata colpita la notte scorsa. ilpost.it scrive