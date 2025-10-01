La Flotilla vicino a Gaza | Dodici barche stanno venendo verso di noi si trovano a 5 miglia La Turchia evacua 11 attivisti
Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo
Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto
Global Sumud Flotilla, nave "Family" con Greta Thunberg colpita da "drone" vicino a porto di Sidi Bou Said, Tunisi: "Nessuna prova" - VIDEO
Navi e droni israeliani circondano la #Flotilla che continua la missione, le barche vicino alla linea delle 120 miglia nautiche al largo della costa di #Gaza
Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha lasciato la missione della Global Sumud Flotilla. Niccolò, dove ti trovi adesso? Sono a Creta, in un porticciolo vicino Lerapetra, tornerò in Italia. Devo portare avanti l'altra missione umanitaria che svolgo in Ucraina e p
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE
La Flotilla a 130 miglia da Gaza, Meloni: 'Insistere in questa fase è irresponsabile' - LIVE - Italia e Grecia: 'Israele garantisca sicurezza delle imbarcazioni'.