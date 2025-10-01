La Flotilla verso Gaza le prime reazioni a Torino | cosa succede in città

Torinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la Flotilla si avvicina a Gaza, i manifestanti torinesi ProPal si preparano ad altre iniziative. Sono ore di allerta non solo a Torino dove da giorni vengono annunciati nuovi blocchi e proteste. Qualora Israele procedesse con il blocco della missione umanitaria impedendo la creazione del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

flotilla verso gaza primeGlobal Sumud Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 120 miglia dalla costa: “Avvicinati da imbarcazioni non identificate” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Segnala fanpage.it

flotilla verso gaza primeFlotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Prime