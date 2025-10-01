La Flotilla verso Gaza la testimonianza dalla nave Arci | Stanno affiancando Alma
Continua la missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Secondo la testimonianza di Margherita Cioppi, attivista a bordo della nave Karma dell’Arci, alcune imbarcazioni, presumibilmente due, israeliane, stanno “affiancando Alma”, una delle barche in navigazione verso la Striscia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
#Flotilla verso #Gaza: perché gli organizzatori rischiano l’incriminazione per atti ostili - https://laleggepertutti.it/747330_flotilla-verso-gaza-perche-gli-organizzatori-rischiano-lincriminazione-per-atti-ostili… - #AttiOstili #Reato - X Vai su X
Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - facebook.com Vai su Facebook
“Si avvicinano navi israeliane, cominciano a disturbare le comunicazioni”: la testimonianza live dalla barca dell’Arci con la Flotilla - Le navi israeliane si avvicinano alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, creando interferenze nelle comunicazioni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Flotilla a poche miglia da Gaza. Evacuate 11 persone a bordo. Meloni: “Fermatevi, irresponsabili” - La Global Sumud Flotilla continua a dirigersi verso Gaza in una giornata carica di tensione e incertezza. Si legge su thesocialpost.it