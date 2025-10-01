La Flotilla verso Gaza la testimonianza dalla nave Arci | Stanno affiancando Alma

Continua la missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Secondo la testimonianza di Margherita Cioppi, attivista a bordo della nave Karma dell’Arci, alcune imbarcazioni, presumibilmente due, israeliane, stannoaffiancando Alma”, una delle barche in navigazione verso la Striscia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

