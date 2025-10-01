La Flotilla verso Gaza Israele pronto a fermarla Meloni | Irresponsabili Landini | Pronti allo sciopero generale – La diretta
La Global Sumud Flotilla è entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella «zona ad alto rischio», quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere: tanto i governi quanto gli attivisti danno per scontato che le imbarcazioni coi carichi di aiuti per la popolazione palestinese saranno fermate, così come il personale a bordo. Non è chiaro se ciò avverrà in modo pacifico o con l’uso della forza, cosa che l’esecutivo italiano tenta da settimane di scongiurare tramite contatti diplomatici con quello di Israele. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - X Vai su X
Flotilla, le notizie in diretta: “Siamo a circa 100 miglia da Gaza, si vedono navi israeliane”, Meloni: “Irresponsabile insistere” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Segnala fanpage.it
Flotilla verso Gaza, le notizie in diretta | L'equipaggio, "brusca manovra per evitare una nave di Israele" - Attesa per eventuali azioni nelle "zone ostili", in acque israeliane ... Secondo tg.la7.it