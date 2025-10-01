La Flotilla tira dritto verso lo scontro e avvista le navi israeliane | Siamo vicini a dove le precedenti flottiglie sono state attaccate

È stata una notte di costanti aggiornamenti via social quella della Flotilla, in avvicinamento verso Gaza. Poco prima delle 8, sul profilo Twitter del Global Movement to Gaza è stato rilanciato un tweet dell’attivista brasiliano Thiago Avila che informava che « una nave militare israeliana ha appena incrociato le nostre barche intimidendo, danneggiando i nostri sistemi di comunicazione e compiendo manovre molto pericolose girando intorno alle nostre barche principali Alma e Sirius! Nonostante la perdita di dispositivi elettronici, nessuno è stato ferito e noi continuiamo ad andare avanti!». La Flotilla incrocia le prime navi israeliane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

