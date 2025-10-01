La Flotilla | Stiamo entrando nella zona ad alto rischio Israele Pronti all' azione | La fregata Alpino | Non vi seguiamo più
Le notizie in diretta sulla missione per portare aiuti a Gaza. Ankara: «Forze armate turche pronte a intervenire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: flotilla - stiamo
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
Global Sumud Flotilla, il messaggio degli attivisti: "Dite al popolo palestinese che stiamo arrivando"
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Ecco la montagna di pacchi di cibo e farmaci che stiamo caricando: non sono solo scatole, è l'amore di tutti gli italiani»
Ci raccontano che la Flotilla “ci porta in guerra”. Ma la guerra c’è già, e non è nemmeno più una guerra: è un genocidio. Non stiamo aprendo fronti, stiamo costringendo a guardare macerie, corpi, sangue. Non è la Flotilla a portare in guerra l’Italia: è il genocidi - facebook.com Vai su Facebook
Ci raccontano che la Flotilla “ci porta in guerra”. Ma la guerra c’è già, e non è nemmeno più una guerra: è un genocidio. Non stiamo aprendo fronti, stiamo costringendo a guardare macerie, corpi, sangue. Non è la Flotilla a portare in guerra l’Italia: è il genocidi - X Vai su X