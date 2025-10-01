La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5 spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna

Fanpage.it | 1 ott 2025

Mentre la Flotilla viene fermata e le piazza in Italia si riempiono per le proteste, sulle due principali reti generaliste sparisce il racconto di quanto sta accadendo. Nessuna edizione straordinaria, né la tempestività di prevedere speciali in prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

