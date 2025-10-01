La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5 spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Mentre la Flotilla viene fermata e le piazza in Italia si riempiono per le proteste, sulle due principali reti generaliste sparisce il racconto di quanto sta accadendo. Nessuna edizione straordinaria, né la tempestività di prevedere speciali in prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: flotilla - sparisce
Meloni: "Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la priorità della Flotilla. Ora è responsabile attendere il negoziato". La premier a margine del vertice Ue a Copenaghen. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Aerei israeliani a Sigonella e sul canale di Sicilia. AVS denuncia: “Vogliono spiare la Flotilla?” - Mentre la Global Sumud Flotilla si prepara a salpare dalla Sicilia, aerei spy israeliani e KC- Si legge su fanpage.it