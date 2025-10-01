La Flotilla | Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza israeliani si avvicinano | La fregata Alpino | Non vi seguiamo più
Le navi degli attivisti hanno superato il limite delle 150 miglia, i vascelli d'assalto israeliani si sono avvicinati alla Flotilla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”
Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta
Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA
Flotilla: "Siamo entrati nella zona ad alto rischio, allerta droni". La fregata Alpino dirama l'ultimo alert e si ferma. #ANSA - X Vai su X
Delia (Flotilla): «Oggi qui per ascoltare. La missione continua, siamo in acque internazionali» - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, attivisti: "A fine giornata nave della Marina ci lascerà" - Il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine giornata la nave della ... msn.com scrive
Flotilla contro Meloni, botta e risposta attivisti-premier. Israele: "Ascoltatela" - Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più a Gaza, arriva nel pomeriggio il primo alert della Marina italiana alle imbarcazioni impegnate nella missione umanitaria ... Riporta msn.com