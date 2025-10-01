La Flotilla siamo a 90 miglia da Gaza La Marina israeliana pronta a intervenire Meloni

Agi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Le  imbarcazioni  della  Global Sumud Flotilla  sono arrivate a meno di 90 miglia dalle  coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui  Israele  in passato ha bloccato le  missioni umanitarie. "Saremo intercettati in  acque internazionali  e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli  attivisti, "si tratterebbe di un  atto illegale  perché si consuma in  acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della  Sumud Flotilla  che prevedono la  resistenza passiva ". Nell'attesa del probabile intervento della  Marina di Israele, si agitano le acque della  politica. 🔗 Leggi su Agi.it

la flotilla siamo a 90 miglia da gaza la marina israeliana pronta a intervenire meloni

© Agi.it - La Flotilla "siamo a 90 miglia da Gaza". La Marina israeliana pronta a intervenire. Meloni...

In questa notizia si parla di: flotilla - siamo

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

flotilla siamo 90 migliaFlotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina' - "Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Lo riporta tuttosport.com

flotilla siamo 90 migliaFlotilla a 90 miglia da Gaza, "Mai missione così vicina". Turchia: "Abbiamo evacuato 11 persone" - «Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Si legge su gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Siamo 90 Miglia