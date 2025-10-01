La Flotilla siamo a 90 miglia da Gaza La Marina israeliana pronta a intervenire Meloni

AGI - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanitarie. "Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli attivisti, "si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva ". Nell'attesa del probabile intervento della Marina di Israele, si agitano le acque della politica.

