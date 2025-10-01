La Flotilla siamo a 90 miglia da Gaza decine di barche a 4 miglia da noi Meloni | Insi

AGI - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella ' zona ad alto rischio ' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanitarie. "Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti", hanno riferito gli attivisti, "si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva ". Decine di barche non identificate, si legge sui canali social degli attivisti, sono state avvistate dai militanti a bordo della missione Flotilla, giunta ormai a meno di 75 miglia dalle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Flotilla "siamo a 90 miglia da Gaza, decine di barche a 4 miglia da noi". Meloni: "Insi...

In questa notizia si parla di: flotilla - siamo

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

Flotilla, la portavoce italiana replica a Meloni: “Siamo noi che chiediamo responsabilità a istituzioni” di Manolo Lanaro - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Flotilla a 130 miglia da #Gaza. Gli attivisti sui social “Siamo nella zona a rischio. Gli israeliani sono arrivati e disturbano le comunicazioni. Nave di testa accerchiata per 6 minuti nella notte. Poi sono andati via”. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina' - "Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Scrive tuttosport.com

La Flotilla "siamo a 90 miglia da Gaza". La Marina israeliana pronta a intervenire. Meloni... - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella 'zona ad alto rischio' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanita ... Segnala msn.com