La Flotilla | Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza gli israeliani sono arrivati La barca di testa è stata accerchiata per sei minuti

I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

flotilla siamo 130 migliaFlotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'. ansa.it scrive

flotilla siamo 130 migliaFlotilla: «Siamo a meno di 130 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane». Sale la tensione, avvicinate imbarcazioni non identificate - La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di ... Secondo ilmessaggero.it

