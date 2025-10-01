La Flotilla | Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza  gli israeliani sono arrivati ancora non ci hanno abbordato ma c' è tensione

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I battelli d'assalto israeliani hanno circondato alcune delle barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la flotilla siamo a 130 miglia nautiche da gaza160 gli israeliani sono arrivati ancora non ci hanno abbordato ma c 232 tensione

© Xml2.corriere.it - La Flotilla : «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza,  gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato, ma c'è tensione»

In questa notizia si parla di: flotilla - siamo

Flotilla, il leader dell’ala dura: siamo uniti. “Le piazze italiane ci sostengono”

Flotilla: “L’operazione israeliana contro le nostre barche è iniziata. Siamo in stato di massima allerta” – Diretta

Flotilla: “Le forze israeliane si avvicinano alle nostre barche. Siamo in stato di massima allerta” – DIRETTA

flotilla siamo 130 migliaLa Nave Alpino si ferma, Flotilla fino a Gaza. L'ultimo appello di Crosetto - La portavoce italiana chiama la mobilitazione generale se ... Scrive huffingtonpost.it

flotilla siamo 130 migliaFlotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Siamo 130 Miglia